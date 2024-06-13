İstanbul'un 18 ilçesinde elektrikler kesilecek: BEDAŞ'tan açıklama geldi

İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı.
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