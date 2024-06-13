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Hayat

İstanbul'un 18 ilçesinde elektrikler kesilecek: BEDAŞ'tan açıklama geldi

11:26 - 13/06/2024 الخميس
Güncelleme: 11:40 - 13/06/2024 الخميس
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<p>İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı.</p>
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı.

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#Elektrik Kesintisi
#Bedaş
#İstanbul
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