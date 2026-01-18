İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir gibi ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 19 Ocak tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.