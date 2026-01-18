Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek

14:1118/01/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. BEDAŞ’ın 19 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 25 ilçenin 19’unda sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintilerin, bazı mahallelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir gibi ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 19 Ocak tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İşte 19 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;

#İstanbul
#Elektrik Kesintisi
#İlçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tokat TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi