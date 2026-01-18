İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. BEDAŞ’ın 19 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 25 ilçenin 19’unda sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintilerin, bazı mahallelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.
Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir gibi ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 19 Ocak tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.
İşte 19 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;