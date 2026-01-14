Kalbi durma noktasına geldi tam 'bitti' derken şifaya kavuştu: 11 yaşındaki Azat yeniden hayata bağlandı

Ameliyat öncesinde kalbi duran Aslan, acil olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta redo kök genişletmeli aort kapak replasmanı ile mitral ve triküspit kapak tamirleri yapılarak kalbin tüm kapaklarına aynı anda etkili müdahalede bulunuldu.





Başarılı geçen ve 6 saat süren ameliyatın ardından kalbin kasılma gücü kısa sürede belirgin şekilde arttı ve ejeksiyon fraksiyonu yüzde 50'ye yükseldi. Yoğun bakım süreci sorunsuz geçen ve genel durumu hızla düzelen Aslan, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.







