Kayaların ortasındaki manastır görenleri hayrete düşürüyor: Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor





RESMİ OLARAK 450 RİVAYETE GÖRE 2 BİN YILDIR VAR





Köyde tek başına kalan Kemal Diril isimli vatandaş, kilise hakkında şu ifadeleri kullandı:





’’Resmi olarak 450 yıldır var. Ama anlatılana göre 2 bin yıl önce yapılmış bir kilise. Rivayete göre Mısır’da ölen Martaj Maoni adına yapılmış bir kilise. Kiliseden sonra manastır olmuş. Anlatılana göre 400 rahip burada eğitim görmüş. Herkes gelip ziyaret ediyor. Devletimizin huzur ve güveni sağlamasıyla vatandaşlar geliyor. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Buralar çok güzel bir yer. Devletin teşviki olsa çok güzel olur’’ dedi.



















