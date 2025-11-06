Kendisine saldıran köpeği silahla vuran 83 yaşındaki emekli polis gözaltına alındı

"Kurşun başımın yanından geçti, tutukluk yapmasaydı devam edecekti"

Tanık Burak Şerif Balcı duruşmada olaya doğrudan şahit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şikayetçiyim. Lady’nin sahibi Tolga Sungur’dur. Olay günü sanığın köpeğe ateş ettiğini gördüm. Silahı tutukluk yaptı, yoksa ateş etmeye devam edecekti. Bir kurşun benim başımın yanından geçti. Vurduktan sonra köpek kaçtı, o ise rastgele ateş etmeyi sürdürdü."





Tanık Elif Varsak ise Lady’nin mahallenin köpeği olduğunu söyleyerek, "Lady’ye yağmurlu havalarda evlerimizi açıyorduk. Sanığın köpeği daha önce de iteklediğine şahit oldum" dedi.