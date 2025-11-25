Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Cevabı karşısında herkes şoke oldu

Genel kültür ve bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"e Düzce'den katılan Elif Okumuş, ilk soruda verdiği yanlış cevapla elenerek sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

1 /11 Ekranların sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", dün akşam şaşırtan bir an ile gündeme geldi.

2 /11 Yarışmaya Düzce'den katılan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan 27 yaşındaki Elif Okumuş, yarışmaya ilk soruda verdiği yanlış cevapla veda etti.

3 /11 SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

4 /11 Sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı yarışmada, Okumuş'a yöneltilen soru sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

5 /11 Yarışmacıya "Size çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusu yöneltildi.

6 /11 HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ Sorunun şıkları arasında "Aç mısın?", "Ne içersin?", "Tatlı yer misin?" ve "Kahvaltı yaptın mı?" yer alıyordu.

7 /11 Heyecanına yenik düşüp, hızlı bir şekilde cevap veren Elif Okumuş, A şıkkı "Aç mısın?" cevabını seçti.

8 /11 Ancak doğru cevap B şıkkı "Ne içersin?" olunca, yarışmacı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

9 /11 PARA ÖDÜLÜ ALAMADI

10 /11 Hiçbir joker hakkını kullanmayan ve kendinden oldukça emin görünen Elif Okumuş, şaşkınlık ve utanç içinde yarışmadan ayrıldı.