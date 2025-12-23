Kış aylarının doğal kalkanı: Bardak bardak şifa dağıtıyor, seveni 130 liradan kapış kapış alıyor

Mermerde muhafaza ediliyor





İşletmeci Turhan Şen ise bozanın tazeliğini koruması için mermer haznelerde satışa sunulduğunu ifade etti. Mermerin soğuk tutma özelliği sayesinde bozanın hemen mayalanmasının ve asit üretmesinin engellendiğini aktaran Şen, "Aynı zamanda estetik açıdan da bu şekilde muhafaza etmek daha iyi oluyor. Boza bekledikçe mayalanır, mayalandıkça ekşimeye başlar ve asit üretir. Mermer dayanıklı olduğu için mermeri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.