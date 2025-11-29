Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan'dan şoke eden iddialar: Menajeri kanalları tek tek arayıp...





KIVANÇ'IN MENAJERİ ARAMIŞ: "ONU HABER YAPMAYIN!"





Onedio'ya konuşan Mehmet Tan, o tarihten sonra sektörde iş bulmakta büyük zorluk çektiğini ve maddi durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti. Tan, "O video viral olduktan sonra üç haber kanalı benimle iletişime geçti ancak ertesi gün tüm görüşmeler iptal edildi. Nedenini sorduğumda yalnızca iki kanaldan geri dönüş aldım; haber değeri olmadığını belirttiler. Daha sonra öğrendim ki, Kıvanç Tatlıtuğ'un menajeri kanallara ulaşarak, 'Eğer bu haberi yaparsanız Kıvanç Bey'i bir daha kanala çıkarmayız' demiş" şeklinde yaşadıklarını aktardı.







