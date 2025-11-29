Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan'dan şoke eden iddialar: Menajeri kanalları tek tek arayıp...

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan, sahnesini paylaşmasının ardından işinden kovulduğunu açıklamıştı. Tan, aylar sonra sektörde iş bulamadığını ve borçlar nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini ilk kez dile getirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un 2023 yılında yayınlanan ve bir sezon süren Aile dizisindeki bir sahnede dublörlük yapan Mehmet Tan, söz konusu sahneyi sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra, Kıvanç Tatlıtuğ yoğun tepkilerin odağı haline gelmişti.
Onedio'ya açıklamalarda bulunan Tan, videonun hızla yayılması üzerine, çalıştığı ajans tarafından işine son verildiğini de açıklamıştı.
KIVANÇ'IN MENAJERİ ARAMIŞ: "ONU HABER YAPMAYIN!"
Onedio'ya konuşan Mehmet Tan, o tarihten sonra sektörde iş bulmakta büyük zorluk çektiğini ve maddi durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti. Tan, "O video viral olduktan sonra üç haber kanalı benimle iletişime geçti ancak ertesi gün tüm görüşmeler iptal edildi. Nedenini sorduğumda yalnızca iki kanaldan geri dönüş aldım; haber değeri olmadığını belirttiler. Daha sonra öğrendim ki, Kıvanç Tatlıtuğ'un menajeri kanallara ulaşarak, 'Eğer bu haberi yaparsanız Kıvanç Bey'i bir daha kanala çıkarmayız' demiş" şeklinde yaşadıklarını aktardı.
"BORÇLARIM YÜZÜNDEN ARABAMI BAĞLADILAR"
Tan, bir süre sonra Tatlıtuğ'un kendisine destek açıklamasında bulunduğunu belirtse de bu olay sonrası gerçekleşmesi planlanan iş görüşmeleri tek tek de iptal olduğunu da ekledi. Tan, "Hiçbir iş alamadım, hiçbir muhatap bulamıyorum. Borçlarım nedeniyle arabam bağlandı.
Bizim bir yıllık anlaşmamız oluyor ve sık sık sahnelerin videolarını paylaşıyoruz. Ben videoyu ilk kez paylaşmadım ama şanssızlığım Kıvanç Bey'in linç edilmesi oldu. Haksız yere eleştirilince olay bana patladı ve ben işsiz kaldım" dedi.