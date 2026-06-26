Komşu ülkeden turist yağıyor: Burası ne Akdeniz ne Ege

Ailesiyle Van'a gelen Mostafa Ghasemi Azar, "İranlılar Türkleri çok seviyor. Buraya gezmeye geldik. Her zaman geliyoruz ve 2-3 gün kalıyoruz. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Biz de onları seviyoruz." diye konuştu.





Van'a alışveriş için geldiklerini dile getiren Behnaz Ranjbarı, tatil günlerini de burada geçirdiklerini kaydetti.