Köy kuşatıldı katiller ile onlara yardım edenler yakalandı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İş yeri sahiplerinin talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çomak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.