Köyün gençleri ve ihtiyar heyeti tüm köyü aynı sofrada topladı

Aynı zamanda değişik yerlerden de göç alan köydeki birlik ve beraberliğin sağlanması ve köyün kalkınmasına katkı sunmak amacıyla geçen yıl derneği kurduklarını belirten Başkan Mustafa Kaçar, "İhtiyar heyetimizin de desteği ile çoğunluğu gençlerden oluşan bir ekiple köyümüze faydalı işler yapabilmek için bu derneği kurduk. Bir yıl içinde değişik sosyal aktivitelerin yanı sıra köyümüze güvenlik kamerası sistemi kurduk. Okulumuzun bir çok ihtiyacını karşıladık. En önemlisi birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Herkesin tanışıp kaynaşması amacıyla bugün de aşure ve keşkek pişirip bu programı düzenledik. Hedefimiz köyümüzün birlik ve beraberliğini daim eyleyip köyde güzel işler yapmak" diyerek davete icabet gösterenlere teşekkür etti.







