Dönem dizisi 'Kuruluş Osman' sezon finaline yaklaşırken, iki flaş ayrılıkla gündeme geldi. Aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla 6. sezonuyla da izleyicilerden tam not alan dizi, 7. sezonda da ekranlardaki yerini koruyacak. Yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, Kuruluş Osman kadrosundan ayrılacak oyuncuları açıkladı.
Osman Bey’in destansı mücadelesini konu alan Kuruluş Osman, milyonları ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.
Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, 194. bölümüyle 6 Haziran'da sezon finali yapacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Osman Bey rolüyle Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin sezon finalinde 2 ayrılık yaşanacak.
Roma İmparatorluğunun korkusuz savaşçısı Claudius’ı oynayan Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe ayrılıyor.
Dizinin başrol kadrosunda yer alan Özge Törer’in de tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de ayrılığı gündemde. Törer’in yeni sezonda Kuruluş Osman’da olup olmayacağı 6. Sezon bitiminde 7. Sezon hazırlıkları öncesinde belli olacak.