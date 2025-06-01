Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kuruluş Osman'da sezon finali öncesi veda rüzgarı: İki oyuncu diziden ayrılıyor

Kuruluş Osman'da sezon finali öncesi veda rüzgarı: İki oyuncu diziden ayrılıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:331/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dönem dizisi 'Kuruluş Osman' sezon finaline yaklaşırken, iki flaş ayrılıkla gündeme geldi. Aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla 6. sezonuyla da izleyicilerden tam not alan dizi, 7. sezonda da ekranlardaki yerini koruyacak. Yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, Kuruluş Osman kadrosundan ayrılacak oyuncuları açıkladı.

Osman Bey’in destansı mücadelesini konu alan Kuruluş Osman, milyonları ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, 194. bölümüyle 6 Haziran'da sezon finali yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Osman Bey rolüyle Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin sezon finalinde 2 ayrılık yaşanacak.

Roma İmparatorluğunun korkusuz savaşçısı Claudius’ı oynayan Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe ayrılıyor.

Dizinin başrol kadrosunda yer alan Özge Törer’in de tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de ayrılığı gündemde. Törer’in yeni sezonda Kuruluş Osman’da olup olmayacağı 6. Sezon bitiminde 7. Sezon hazırlıkları öncesinde belli olacak.

#Kuruluş Osman
#burak özçivit
#Tunç Ayaydın
#Mustafa Kırantepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle