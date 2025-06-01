Dizinin başrol kadrosunda yer alan Özge Törer’in de tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de ayrılığı gündemde. Törer’in yeni sezonda Kuruluş Osman’da olup olmayacağı 6. Sezon bitiminde 7. Sezon hazırlıkları öncesinde belli olacak.