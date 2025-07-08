Market salçasına güvenmeyenler için salçalık biber sezonu açıldı: Fiyatı 15-20 lira arasında değişiyor

Kıyıboyu Caddesi Fatih Mahallesindeki Biberciler ve Zeytinciler Pazarı ise salçalık biberlerle dolmaya başladı. Biber satıcısı Ömer Özdemir, fiyatların makul olduğunu biraz daha yükselmesine beklediğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatı 15 liraya kadar düşmüştü. Bu yılda 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Şuan salçalık biber çıktı. Ancak Karaisalı biberi çıkmadı. O da hasat edilince kilosu 20 liradan satılmaya başlar. Ancak bu fiyatlar biraz düşük. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.



