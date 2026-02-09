Mavi bayrak başvuruları tamamlandı: Gözler 2026 sonuçlarında

'MAVİ BAYRAKLI PLAJDA TATİL YAPANLAR, DENİZE RAHATLIKLA GİREBİLİYOR'





2026 yılı mavi bayrak ödüllerinin mayıs ayında açıklanacağını ifade eden Ergiydiren, "Gelişen turizm anlayışıyla birlikte gerek yerli gerek yabancı turistler için güvenli, sağlıklı ve belirli hizmet standartlarına sahip tatil alanları büyük önem taşıyor. Mavi bayraklı bir plajda tatil yapan insanlar, denize gönül rahatlığıyla girebiliyor. Çünkü bu plajlar; çevre yönetimi, su kalitesi, güvenlik hizmetleri ve sağlık kriterleri açısından düzenli denetleniyor. Özellikle deniz suyunun her 15 günde bir analiz edilmesi ve sonuçların plaj kullanıcılarıyla şeffaf şekilde paylaşılması, bu güveni oluşturan en önemli unsurlardan biri" dedi.





TÜRKİYE'NİN 2025 YILI TABLOSU





Türkiye'nin temiz plajlarla iyi konumda oluğunu söyleyen Mustafa Ergiydiren, "Türkiye, 2025 yılı itibarıyla sahip olduğu 577 mavi bayraklı plaj ile dünyada 3’üncü sırada yer alıyor. Önümüzde Yunanistan ve İspanya bulunuyor. Bu, ülkemizin sahip olduğu kıyıların ve denizlerin ne kadar değerli olduğunun da bir göstergesi. Mavi bayrak programı aynı zamanda bir katalizör görevi görüyor. Altyapı yatırımlarının gelişmesine katkı sağlıyor. Çünkü mavi bayrak alabilmek için arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri ve çevresel altyapının düzgün çalışması gerekiyor. Bu başarıda yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yürüttüğümüz iş birliğinin büyük payı var" diye konuştu.







