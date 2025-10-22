Mehmed: Fetihler Sultanı'na sürpriz isim: Fırat Çelik diziye katıldı

Fırat Çelik, Draven Giustiniani karakterine hayat verecek





Mehmed: Fetihler Sultanı’nın yeni bölümünde Fırat Çelik, Bizans’ın acımasız komutanlarından “Draven Giustiniani” karakterine hayat verecek. Bu karakter, daha önce Luca Peros’un canlandırdığı Giovanni Giustiniani’nin kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak. Papa tarafından Pontus’u korumakla görevlendirilen Draven, görünürde imparatorluk için savaşsa da aslında tek bir amacı vardır: Giovanni’nin ölümünden sorumlu tuttuğu Kurtçu Doğan’dan intikam almak. Draven’ın gelişiyle birlikte dizide yeni bir dönem başlayacak.