Mehmed: Fetihler Sultanı'na sürpriz isim: Fırat Çelik diziye katıldı

TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Fırat Çelik, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin gelecek bölümünde izleyicilerle buluşacak.
TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, güçlü prodüksiyonu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.
Dizinin yeni bölümünde Fırat Çelik’in canlandıracağı karakter, hikâyeye yeni bir yön kazandıracak. Çelik’in canlandıracağı yeni karakter, dizinin hikâyesinde önemli bir dönüm noktasını beraberinde getirecek.
Fırat Çelik, Draven Giustiniani karakterine hayat verecek
Mehmed: Fetihler Sultanı’nın yeni bölümünde Fırat Çelik, Bizans’ın acımasız komutanlarından “Draven Giustiniani” karakterine hayat verecek. Bu karakter, daha önce Luca Peros’un canlandırdığı Giovanni Giustiniani’nin kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak. Papa tarafından Pontus’u korumakla görevlendirilen Draven, görünürde imparatorluk için savaşsa da aslında tek bir amacı vardır: Giovanni’nin ölümünden sorumlu tuttuğu Kurtçu Doğan’dan intikam almak. Draven’ın gelişiyle birlikte dizide yeni bir dönem başlayacak.