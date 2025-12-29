Mehmed Fetihler Sultanı'na sürpriz isim: Ünlü oyuncu dengeleri altüst edecek

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Hikâyeye katılan yeni karakterle birlikte dizideki güç dengeleri, ittifaklar ve entrikalar daha da derinleşecek.

1 /5 TRT 1’in tarih temalı dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, yayın hayatına başladığı günden bu yana beğeniyle takip ediliyor.

2 /5 Salı akşamları ekrana gelen yapım, izlenme listelerinde istikrarlı bir tablo çizmeyi sürdürüyor.

3 /5 Uzun soluklu bir dönem hikayesi olması nedeniyle kadroda zaman zaman değişiklikler yaşanıyor.

4 /5 Çiçek Hatun geliyor Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son gelişmeyle birlikte genç oyuncu Merve Üçer, dizide Çiçek Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni karakterin katılımıyla birlikte hikâyedeki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.