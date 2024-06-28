Mehmet Şef parmaklarını kaybettiği kazayı yıllar sonra ilk kez anlattı: Herkes kıyma makinesi sanıyor ama...

Masterchef isimli yemek yarışmasının son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının bir kaza sonucu parmaklarını kaybettiğini öğrenince, kendisinin de parmaklarını kaybetmesine neden olan kazayı ilk kez anlattı. Hüzün dolu anların yaşandığı bölümde Mehmet Şef 'elini kıyma makinesine kaptırdığı' iddiasına da cevap verdi. İşte Mehmet Şef'in sol elinin üç parmağını kaybettiği talihsiz olayın hikayesi...
MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya parmaklarını kaybettiği kazayla ilgili ilk kez konuştu.
Mehmet Şef'in mutfakta geçirdiği kaza nedeniyle sol elinin üç parmağını kaybettiği iddia ediliyordu.
Ancak işin doğrusu çok farklı çıktı.
Ünlü şef, yıllar sonra ilk kez başından geçen talihsiz olaydan bahsetti.
YARIŞMACININ HİKAYESİ DUYGULANDIRDI
Yarışmaya katılan Melek Baba, üç yaşındayken elini traktörün pervanesine kaptırdığını gözleri dolu dolu anlatınca yayında duygusal anlar yaşandı.
Mehmet Şef, "Niye ağlıyorsun?" deyince yarışmacı, ''Konusu açılınca gözlerim doluyor. Hep saklandım bu yüzden" cevabını verdi.
Mehmet Şef, "Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum" diyerek, genç kadına kendi hikayesini de anlatarak moral verdi.
MEHMET ŞEF: BEŞ YAŞINDAYKEN...
Yalçınkaya, "Ben de beş yaşında yaşadım. Benzer hikayelerimiz aslında. İki arkadaşımla oynarken üç tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.
'ÇOĞU İNSAN KIYMA MAKİNESİ SANIYOR'
Kıyma makinesi iddialarına da cevap veren Mehmet Şef, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Kapının önünde oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna kıyma makinesi diyor ya da başka şeyler diyor. Aslında hayatımızın başka bölümünde yaşadığımız kazalar bizim tutunmamızı sağlıyor. Ağzıyla ressamlık yapanlar var" ifadelerini kullandı.
'İKİ ÇOCUĞUM ELİMİN DÖVMELERİNİ YAPTIRDI'
Çocuklarının kendisini çok etkileyen sürprizinden de bahseden Mehmet Şef, "Etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim; benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim. Dövmeyi yaptırmışlar, 'acaba etkilenir miyim?' diye bana bir sene sonra gösterdiler" şeklinde konuştu.
'HER ZAMAN ETİ ONLAR KESER'
MasterChef yarışmasında uzun yıllardır birlikte çalıştığı Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan ünlü isim, "Somer ile Danilo... Her zaman eti ikisinden biri keser. Beni zorlamasın diye ve çaktırmazlar.
Türkiye'nin en büyük TV kanallarından biri benim elimin bu şekilde olduğunu bilerek, ön yargısız jüri yaptı ve bu iki arkadaşım benim elimle ilgili hiçbir şey konuşmadı, sormadılar" dedi.