Mehmet Şef parmaklarını kaybettiği kazayı yıllar sonra ilk kez anlattı: Herkes kıyma makinesi sanıyor ama...

'ÇOĞU İNSAN KIYMA MAKİNESİ SANIYOR'





Kıyma makinesi iddialarına da cevap veren Mehmet Şef, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Kapının önünde oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna kıyma makinesi diyor ya da başka şeyler diyor. Aslında hayatımızın başka bölümünde yaşadığımız kazalar bizim tutunmamızı sağlıyor. Ağzıyla ressamlık yapanlar var" ifadelerini kullandı.







