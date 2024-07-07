Milyonlar tek yürek oldu: Vatandaşlar Türkiye Hollanda maçını dev ekranlarda izledi

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi.

1 / 23 A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile olan karşılaşması, Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan izlendi.





2 / 23 Ankara'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final turunda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi.





3 / 23 A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile olan karşılaşması, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na kurulan dev ekrandan izlendi.





4 / 23 İstanbul'da vatandaşlar, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçını Bayrampaşa'da kurulan dev ekranda izledi.





5 / 23 Erzurum'da vatandaşlar, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.





6 / 23 Ankara'da vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye - Hollanda karşılaşmasını Altınpark'taki dev ekrandan izledi.





7 / 23 A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde, Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı, vatandaşlar Kadıköy Festival Park'a kurulan dev ekrandan izledi.

8 / 23 Rize'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Sahil Parkında kurulan dev ekrandan seyretti. Vatandaşlar, yoğun yağmura rağmen mücadeleyi izlemekten vazgeçmedi.





9 / 23 Bilecik'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı, kent merkezindeki Atatürk Parkı ile Gölpark Fest etkinliği kapsamında Pelitözü Göleti'nde kurulan dev ekranlardan izledi.





10 / 23 Eskişehir'de vatandaşlar, Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Dede Korkut Parkı ve Kum Saha Park'ta kurulan ekranlarda izledi.





11 / 23 Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.





12 / 23 Edirne'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri festivali kapsamında Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında kurulan dev ekrandan izledi.





13 / 23 A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı, Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan takip etti.





14 / 23 A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde, Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı, vatandaşlar Kadıköy Festival Park'a kurulan dev ekrandan izledi.





15 / 23 İzmir'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı, Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.





16 / 23 A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile oynadığı karşılaşma, Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dev ekranda Şanlıurfalılar tarafından heyecanla izlendi.





17 / 23 Erzurum'da vatandaşlar, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.





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