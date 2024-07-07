Milyonlar tek yürek oldu: Vatandaşlar Türkiye Hollanda maçını dev ekranlarda izledi

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile olan karşılaşması, Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan izlendi.
Ankara'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final turunda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile olan karşılaşması, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na kurulan dev ekrandan izlendi.
İstanbul'da vatandaşlar, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçını Bayrampaşa'da kurulan dev ekranda izledi.
Erzurum'da vatandaşlar, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.
Ankara'da vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye - Hollanda karşılaşmasını Altınpark'taki dev ekrandan izledi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde, Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı, vatandaşlar Kadıköy Festival Park'a kurulan dev ekrandan izledi.
Rize'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Sahil Parkında kurulan dev ekrandan seyretti. Vatandaşlar, yoğun yağmura rağmen mücadeleyi izlemekten vazgeçmedi.
Bilecik'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı, kent merkezindeki Atatürk Parkı ile Gölpark Fest etkinliği kapsamında Pelitözü Göleti'nde kurulan dev ekranlardan izledi.
Eskişehir'de vatandaşlar, Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Dede Korkut Parkı ve Kum Saha Park'ta kurulan ekranlarda izledi.
Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.
Edirne'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri festivali kapsamında Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında kurulan dev ekrandan izledi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı, Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan takip etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde, Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı, vatandaşlar Kadıköy Festival Park'a kurulan dev ekrandan izledi.
İzmir'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı, Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile oynadığı karşılaşma, Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dev ekranda Şanlıurfalılar tarafından heyecanla izlendi.
Erzurum'da vatandaşlar, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.