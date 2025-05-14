Mobilya ustası heveslendi, balıkçı oldu: Çocukluk hayalini 'Gülümsün' ile gerçekleştiriyor

Mesleğini ve denizi çok sevdiğini belirten Şahin, "Ben bu işe hobi olarak 22 sene önce başladım. Gülümsün adını verdiğim kayığımı her gün güzelce temizlerim. İşimi özenle yapıyorum. Asıl işim mobilya ustalığı, hem onu yapıyorum, hem de balıkçılık yapıyorum. Kayığımın tamiratını da kendim yapıyorum...