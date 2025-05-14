Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Mobilya ustası heveslendi, balıkçı oldu: Çocukluk hayalini 'Gülümsün' ile gerçekleştiriyor

Mobilya ustası heveslendi, balıkçı oldu: Çocukluk hayalini 'Gülümsün' ile gerçekleştiriyor

22:0314/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

İlçede mobilya ustası olan Oğuz Şahin, 22 yıl önce heves üzerine satın aldığı kayığına ‘Gülümsün' ismini verdi. Mesleğindeki tecrübeleri kullanarak, kayığın bakımlarını da kendisi yapan Şahin, boş zamanlarında denize açılarak balık avlıyor.

Mesleğini ve denizi çok sevdiğini belirten Şahin, "Ben bu işe hobi olarak 22 sene önce başladım. Gülümsün adını verdiğim kayığımı her gün güzelce temizlerim. İşimi özenle yapıyorum. Asıl işim mobilya ustalığı, hem onu yapıyorum, hem de balıkçılık yapıyorum. Kayığımın tamiratını da kendim yapıyorum...

Mobilyacılık yaptığım içinde bu işe elim yatkın ve severek yapıyorum. Bu mevsimde kayığın bakımlarını yapmamız gerekiyor, yoksa çok çabuk tahtaları çürüyebiliyor ve sürekli onarım istiyor, yenilenmek istiyor. Burada arkadaşlarımızın da tamir işlemleri var onların kayıklarını da tamir ediyoruz" dedi.

"Çocukluktan gelen bir heves"


Balıkçılığı geçim sağlamak için değil, çocukluk hevesi için yaptığını ifade eden Şahin, "Balıkçılığa geçim kapısı olarak değil de hobi olarak başladım. Eskiden iskelelerde balık tutuyordum, zamanla kayığımızı alarak buna alıştım. İşimi keyifle yapıyorum" diye konuştu.

#Ordu
#Balıkçı
#Kayık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti: Benzin, LPG, Motorin zamlı fiyatları ne kadar? Yeni tarife detayları