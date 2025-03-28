Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' hikayesi sinemaya taşınıyor

"Bu coğrafyada, bu hikayeyi çekmeye talip olmak çok zor bir şey"





Çekimlerden önce oyuncuların kitabı okuduğunu söyleyen Sönmez, "Bir oyuncumuz yıllar önce okumuş. Okuduğu bir kitabı oynamak nasip olmuş ona. Bazı karakterlerin ismini, lakaplarını değiştirdim. Kopuk Osman diye bir karakter var kitapta. Onu Kara Osman'a çevirdik. Oyuncumuz Tansel Öngel sordu, Hocam bu, kitapta Kopuk Osman. Niye kara diyoruz?' Oyuncular kitaptaki karakterlerle o kadar özdeşleşmiş ki 'Bunun lakabı buydu. Niye böyle oldu?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Biz de anlatıyoruz neden yaptığımızı." diye konuştu.





Ahmet Sönmez, hikayenin Kemaliye'de çekilmesinin zorluğuna işaret ederek "Hem yazar hem yönetmen olarak naçizane bana bir saygıları var ve benim bu işe gösterdiğim ihtimam, incelik onları etkiliyor. Onlar daha çok asılıyor. Her plandan sonra her oyuncu gelip, 'Hocam nasıl oldu? Oldu mu?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.