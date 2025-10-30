Yeni Şafak
Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı

13:0730/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Erzurum’un Oltu ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde örnek bir tıbbi başarıya imza atıldı. Uzman Dr. Anıl Türköz, kalp zarında sıvı birikmesine (perikardiyal efüzyon) bağlı olarak kardiyak tamponad gelişen 76 yaşındaki Yusuf Özbek isimli hastaya, acil şartlarda perikardiyosentez işlemini başarıyla uyguladı.

Hayati risk taşıyan bu müdahale, Oltu Devlet Hastanesi tarihinde ilk kez gerçekleştirildi. Genellikle ileri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılabilen bu nadir işlem, hastanenin acil servisinde mevcut teknik imkânlar kullanılarak başarıyla sonuçlandırıldı.

Zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın kalp fonksiyonları normale döndü ve yaşamı kurtarıldı. İşlemin ardından bir gün boyunca yoğun bakımda takip edilen Özbek, serviste sürdürülen tedavisinin ardından şifa ile taburcu edildi.

Uzman Dr. Anıl Türköz, olay anında gösterdiği hızlı ve doğru tıbbi yaklaşım sayesinde kritik bir anda zamanla yarışarak hastanın hayatını kurtardı. Bu başarı, Oltu Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosunun bilgi, deneyim ve teknik donanım düzeyinin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. Hastanenin son dönemde acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, yeni cihaz yatırımları ve uzman kadro desteğiyle bölge sağlık hizmetlerinde referans merkez olma yolunda önemli ilerlemeler kaydettiği vurgulandı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür kritik acil müdahalelerin başarıyla yapılabiliyor olması, bölgemizde sağlık hizmetlerine olan güveni artırmakta ve hastaların büyük merkezlere sevk edilme ihtiyacını azaltmaktadır. Sağlık ekibimizi tebrik ediyor, özverili çalışmalarının devamını diliyoruz."

Oltu Devlet Hastanesi yetkilileri, hasta güvenliği ve tıbbi kalite standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bu başarı hikâyesi, bölge halkına "Sağlık hizmetlerinde güçlü bir merkez artık çok yakınınızda" mesajını verdi.

