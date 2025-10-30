Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı

Uzman Dr. Anıl Türköz, olay anında gösterdiği hızlı ve doğru tıbbi yaklaşım sayesinde kritik bir anda zamanla yarışarak hastanın hayatını kurtardı. Bu başarı, Oltu Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosunun bilgi, deneyim ve teknik donanım düzeyinin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. Hastanenin son dönemde acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, yeni cihaz yatırımları ve uzman kadro desteğiyle bölge sağlık hizmetlerinde referans merkez olma yolunda önemli ilerlemeler kaydettiği vurgulandı.