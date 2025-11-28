Ordu’da öğrencilerden Gazze’ye hayır çarşısı

"İnsanlık ve vahşet noktasında en büyük olaylardan biri yaşandı"

Düzenlenen hayır çarşısında Gazze’deki duruma duyarsız kalmadıklarını ifade eden Müdür Baş Yardımcısı Kenan Cebeci, "Biz, ‘Gazze’ye Bir Nefes’ sloganıyla yola çıktık. Gazze’deki olup bitenleri gerçekten biliyor ve görüyoruz. Siyonizm’in son yıllarda insanlık ve vahşet noktasında gösterdiği en büyük olaylardan biri yaşandı. Ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen sonuç değişmedi.