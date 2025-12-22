Oyuncu Kübra Süzgün Cumhurbaşkanından yardım istedi: Özge Özpirinçci olayla ilgili konuştu

Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün, ailesinin Özge Özpirinçci'nin avukatı Nail Gönenli tarafından dolandırıldıkları ve tehdit edildikleri iddiasıyla Cumhurbaşkanına hitaben yayımladığı video ile gündeme geldi. Yaşananların kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından Özge Özpirinçci, söz konusu iddialara ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.
2017-2019 yılları arasında Özge Özpirinçci ile birlikte Kadın dizisinde rol alan çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, geçtiğimiz aylarda Özge Özpirinçci'nin avukatı tarafından dolandırıldıklarını açıklamış ve yardım çağrısında bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ
Maddi ve manevi açıdan çok zorluk çektiklerini belirten Kübra Süzgün, önceki gün yaptığı açıklamada hala daha mağdur olduklarını, kimsenin yardımcı olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
"Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için sizlerden yardım istiyorum. Yoksa biz ailecek yok olacağız" diyerek yakarışlarda bulunan 16 yaşındaki Kübra Süzgün, çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak yardım talep etti.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de adını kullanarak sosyal medyada sık sık açıklamalar yapan çocuk oyuncu Kübra Süzgün ve ailesi hakkında ilk kez konuştu.
Özpirinçci, "Sadece onları avukatıma yönlendirdim. Onun dışında olaya hiçbir aşamada dahil olmadım" diyerek sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:
"2017–2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli'ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım."
"OLAYI ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYORUM"
"Buna rağmen, aradan geçen yaklaşık yedi yıl boyunca şahsıma, aileme ve yakın çevreme yönelik olarak dile getirilen gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren beyanları bir süredir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim."
"KÜBRA SÜZGÜN ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSTUM"
"Bu süreçte Kübra Süzgün'ün zarar görmemesi adına bugüne kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapmadım ve hukuki bir girişimde bulunmadım. Ancak söz konusu gerçeğe aykırı ithamların ailemi de kapsar hâle gelmesi sebebiyle sessiz kalma tutumumu sona erdiriyorum."
"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"
"Bundan sonra tarafıma, aileme veya yakın çevreme yönelik olarak sürdürülecek her türlü gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar karşısında, kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Özge Özpirinçci"
NE OLMUŞTU?
Baba Serkan Süzgün, bir beyaz eşya firmasının kızı Kübra Süzgün'ün fotoğraflarını izinsiz kullandığını iddia etmesi üzerine, Özge Özpirinçci vasıtasıyla tanıştıkları avukat Nail Gönenli ile yargı yoluna gittiklerini açıklamıştı.
Kübra Süzgünün izinsiz kullanıldığını iddia ettiği fotoğraf karelerinden bir tanesi.
"ÖZGE DE BANA DÖNMEDİ"
Ancak baba Süzgün, avukat Nail Gönenli'nin de dolandırıcılığın bir parçası olduğunu iddia ederek, açtıkları davanın reddedildiğini "Metin Kıcır, sahte belgeyle kızımın hakları kendisindeymiş gibi milyonlar almış. Avukatım Gönenli de onlarla işbirliği yapmış. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama kaçtı. Özge de bana dönmüyor" diyerek duyurmuştu.
O günden bu yana sosyal medya hesaplarından bu konuyla alakalı paylaşım yapan ve yardım çağrısında bulunan Süzgün ailesi, tehdit edildiklerini de iddia etmişti.