Para koleksiyonculuğuna 12 yaşında başladı: 600 parçalık koleksiyonu var

‘ASIL AMACIM TARİHE SAHİP ÇIKMAK’





İşletmesini antika ürünlerle dekore ettiğini de söyleyen Cihan, “Asıl amacım tarihe sahip çıkmak. Eskiyen her şeyin bir değeri olduğuna inanıyorum ve eski olan her şeyi çok seviyorum. Dükkanımı antika konseptiyle dizayn ettim. Burası adeta bir çay ocağı ve muhabbet evi. Yaklaşık 600 adet bozuk param var ve çoğu Türk Lirası ama İtalya, Roma başta olmak üzere birçok ülkeye ait paralar da mevcut. Ayrıca 50-60 adet kağıt param var. En çok heyecanlandıran ise çocukluğumuzun 10 bin lirası. Adını söylerken bile gülümsüyorum. Harca harca bitiremediğimizi sandığımız o parayı görmek insana ayrı bir mutluluk veriyor. Bugün o hissi yaşamak imkansız” diye konuştu.