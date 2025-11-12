Park yeri bulamayınca düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki kız öldü

Şanlıurfa’da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşu, davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

1 /6 Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde yaşandı.

2 /6 Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı.

3 /6 Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı.

4 /6 Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

5 /6 Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.