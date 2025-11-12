Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Park yeri bulamayınca düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki kız öldü

Park yeri bulamayınca düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki kız öldü

08:1412/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Şanlıurfa’da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşu, davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde yaşandı. 

Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. 

Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı. 

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

#Şanlıurfa
#Düğün
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekliye 4 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı, en düşük emekli maaşına ne kadar zam olacak?