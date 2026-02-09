Sadakataşı Derneğinden 27 ülkeye ramazan yardımı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan çalışmaları Arnavutluk, Bangladeş, Burkina Faso, Bulgaristan, Çad, Irak, İspanya, Filistin (Gazze ve Kudüs), Kosova, Kenya, Kırgızistan, Ukrayna (Kırım), Lübnan, Macaristan, Myanmar, Nepal, Suriye, Sudan, Somali, Tayland, Madagaskar, Sri Lanka, Vietnam, Yemen, Nijer, Türkiye ve Mısır'da toplam 100'ün üzerinde bölgede yapılacak.







