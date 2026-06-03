Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda. 4 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte Meteoroloji'den 3 Haziran Çarşamba gününe ilişkin güncel hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK, SICAKLIKLAR ARTIYOR MU?
Aslında yurdun güney ve batı kesimlerinde havalar halihazırda oldukça ısınmış durumda. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar hafta boyunca 33-35°C bandında seyrederek tam bir yaz havası sunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise yağışların etkisiyle sıcaklıklar 24-28°C aralığında kalarak biraz daha serin hissettiriyor. Ancak Perşembe gününden itibaren batı bölgelerde (Marmara ve Ege) güneşin yüzünü daha fazla göstermesiyle bunaltıcı sıcaklar etkisini artıracak.
4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı, 4 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.
BUGÜN (3 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 13°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu