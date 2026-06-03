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Sağanak ve güneşli hava bir arada! Meteoroloji'den 3 Haziran Çarşamba gününe ilişkin güncel hava durumu raporu

Sağanak ve güneşli hava bir arada! Meteoroloji'den 3 Haziran Çarşamba gününe ilişkin güncel hava durumu raporu

Tuğba Güner
08:433/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda. 4 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte Meteoroloji'den 3 Haziran Çarşamba gününe ilişkin güncel hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK, SICAKLIKLAR ARTIYOR MU?


Aslında yurdun güney ve batı kesimlerinde havalar halihazırda oldukça ısınmış durumda. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar hafta boyunca 33-35°C bandında seyrederek tam bir yaz havası sunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise yağışların etkisiyle sıcaklıklar 24-28°C aralığında kalarak biraz daha serin hissettiriyor. Ancak Perşembe gününden itibaren batı bölgelerde (Marmara ve Ege) güneşin yüzünü daha fazla göstermesiyle bunaltıcı sıcaklar etkisini artıracak.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI


İçişleri Bakanlığı, 4 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.


Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.


Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.




BUGÜN (3 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu


AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu







BURDUR 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KASTAMONU 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu







GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu





İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak yağış
#sarı kodlu uyarı
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