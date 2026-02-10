Sezonun bitmesine bir buçuk ay kala zirveye yerleşti: Sardalya kilosu 200 liradan tercih ediliyor

Tezgahların son durumuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Hamsi sezon başı 200 liraydı ancak hava soğuyup kıtlaşınca 250 lira oldu. İstavrit ve sardalya 200 lira iken, sezon başında 300-350 lira olan çupra ve levrek fiyatları markaların dolara bağlı olması sebebiyle 500-600 liralara kadar çıktı. Sardalya şu aralar çok güzel geliyor, kilosu 200 lira ile hamsiden bile ucuz. Doktorlar da omega-3 içeriği sebebiyle çocuklar ve yaşlılar için kemik güçlendirici olarak, ayrıca safra kesesi yağlanmasına karşı sardalya ya da uskumru tüketilmesini öneriyor. Biz de kılçığını temizleyip hazırlıyoruz. Haftada en azından bir kere, özellikle çocuklar için balık yenmesi lazım. Şu anki en pahalı balığımız ise, kilosu bin 300 lira TL olan kalkan balığıdır" dedi.



