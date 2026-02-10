Sezonun bitmesine bir buçuk ay kala zirveye yerleşti: Sardalya kilosu 200 liradan tercih ediliyor

Eskişehir’de balık tezgahlarında kilosu 200 TL’ye satılan sardalya bu sezon yoğun ilgi görüyor.
2025-2026 balık avı sezonu sürüyor. Sezon itibariyle çeşit çeşit balık tezgahlarda yer alırken, kilosu 200 TL olan sardalya ve 250 TL olan hamsi en çok satılan türler arasında bulunuyor. Palamut, çinekop, barbun ve tekir gibi türler ise bulunmazken, bin 300 TL olan kalkan balığı en pahalı ürün olarak öne çıkıyor.
Tezgahların son durumuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Hamsi sezon başı 200 liraydı ancak hava soğuyup kıtlaşınca 250 lira oldu. İstavrit ve sardalya 200 lira iken, sezon başında 300-350 lira olan çupra ve levrek fiyatları markaların dolara bağlı olması sebebiyle 500-600 liralara kadar çıktı. Sardalya şu aralar çok güzel geliyor, kilosu 200 lira ile hamsiden bile ucuz. Doktorlar da omega-3 içeriği sebebiyle çocuklar ve yaşlılar için kemik güçlendirici olarak, ayrıca safra kesesi yağlanmasına karşı sardalya ya da uskumru tüketilmesini öneriyor. Biz de kılçığını temizleyip hazırlıyoruz. Haftada en azından bir kere, özellikle çocuklar için balık yenmesi lazım. Şu anki en pahalı balığımız ise, kilosu bin 300 lira TL olan kalkan balığıdır" dedi.
Arslanbenzer, sözlerinin devamında, "Türkiye geneline bakarsak, Eskişehir balık tüketiminde 4’üncü veya 5’inci sırada geliyor. Halk bu konuda oldukça bilinçli ve taze balığın nerede olduğunu iyi biliyor. Sadece biz, günlük yaklaşık 1 buçuk ton hamsi satıyoruz. Eskişehir halkı balığı gerçekten sever" ifadelerini kullandı.