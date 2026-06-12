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Sıcaklıklar düşüyor! Bugün (12 Haziran) hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Sıcaklıklar düşüyor! Bugün (12 Haziran) hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

08:4012/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Haziran Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Haziran bölge bölge hava durumu...

12 Haziran 2026 il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olurken, hafta sonu için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, Pazar günü doğu kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak. Bugün ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR


Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, Pazar günü doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

12 HAZİRAN CUMA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU


MARMARA

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


BURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


KONYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.


BARTIN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.


AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.




DİYARBAKIR °C, 35°C


Parçalı ve az bulutlu




MARDİN °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu




SİİRT °C, 33°C


Parçalı ve az bulutlu




ŞANLIURFA °C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu




DENİZLERDE HAVA


Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?


Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Perşembe) Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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