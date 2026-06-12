İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu





KONYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.





BARTIN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu





ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.





AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu







