Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.















