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Şırdancı Mehmet'in eşi Hanım Çubuk boşanma davası açtı: Beni aldattı, çocuklarımın önünde sandalyenin bacağını kırıp dövdü

Şırdancı Mehmet'in eşi Hanım Çubuk boşanma davası açtı: Beni aldattı, çocuklarımın önünde sandalyenin bacağını kırıp dövdü

09:5926/06/2025, الخميس
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İddiaya göre, Mehmet Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca sürekli 5 çocuğunun annesi Hanım Çubuk’a fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladı.


 Mehmet Çubuk, 24 Mayıs’ta kırdığı sandalyenin bacağıyla Hanım Çubuk’a çocuklarının gözleri önünde dövdü. Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu. 29 Mayıs’ta ise Mehmet Çubuk çocuklarının gözleri önünde eşine şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.





Ara kararını açıklayan Aile Mahkemesi, Mehmet Çubuk’un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu. Öte yandan Hanım Çubuk, evlendikten sonra elde ettikleri tüm malvarlıklarının yarısının kendisine verilmesi için ‘mal paylaşımı’ davası açtı.



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