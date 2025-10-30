Yeni Şafak
Ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz'ın sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı

08:3730/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Bir süredir gözden uzak olan ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz'ın böbrek nakli olduğu ortaya çıktı.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Orhan Hakalmaz'ın organ yetmezliği nedeniyl nakil olduğu ortaya çıktı.

Başarılı bir böbrek nakli operasyonu geçiren sanatçı, ilk konserini Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen “Yaşam En Güzel Miras” etkinliğinde verecek.





Sanatçının menajeri, “Orhan Bey bu konseri büyük bir anlamla hazırlıyor. Hem ikinci hayatının hem de müziğe dönüşünün sembolü olacak” açıklamasında bulundu.



