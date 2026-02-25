Tavukları yemliyor, ahırda süt sağıyor: İki yaşındaki Güneş'in köy hayatı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Gübre atıyor bizimle birlikte, tavuklara yemler veriyor, yumurtalarını topluyor, traktöre binmeyi çok seviyor, traktörü babasıyla beraber çalıştırmayı çok seviyor. Soba yakıyoruz birlikte, yemekleri beraber yapıyoruz. Tamamen biraz modern çağdan uzakta, tam köylü olarak bir çocuk büyütmeye çalışıyoruz. O da bu işi çok severek yapıyor. Yerli ürünler tüketiyor. ‘İşte bu daha sağlıklı, bunu yiyelim’ diyor sürekli. Zaten Güneş de bilmiyor paketli gıdaları hiç. Köyde yok o ürünler. Televizyon almıyorduk eve. Yakın zamanda aldık ve açtığımız zaman izlemek istemiyor. Televizyonu açmak yerine gidip kümeste tavuklara yemek vermek, yumurtaları toplamak gibi şeyler yapmak istiyor. Sorumlulukların bilincinde bir çocuk olarak yetişsin istiyoruz” diye konuştu.