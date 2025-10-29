Tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı: Geçmişimizden gelen kültürü şu an sırtlandık, nasipse geleceğe aktaracağız

Gençlere sanata sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Türkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Hedefim kültürel miras taşıyıcısı olmak ve arşive girmekti. Elhamdülillah bu da oldu, başardık. Şimdi nasipse önümüzde yeni hedefler var. Bu kültürel mirassa, bunu geleceklere aktaracaksak alt nesilden yetişmesi gerekiyor. Gençlerin özellikle bu sanata sahip çıkıp ilgi duymalarını istiyorum çünkü bu sanat, koleksiyonluk üründen öte kimlik meselesine dönüşmüş durumda. Atalarımızın mirasına sahip çıkacağız inşallah. Ustalarla geleceğe nasıl nakşederiz bunun çalışmalarını sürdürüyoruz."