Tolga Sarıtaş'ın dublör kullanması sosyal medyada gündem oldu

10:0728/11/2025, Cuma
TRT 1'in Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın basit bir aksiyon sahnesi için dublör kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı. Dublör Sinan Aktürk'ün paylaştığı kamera arkası görüntüleri kısa sürede viral olurken, izleyiciler sahneye yapılan eleştirileri gündeme taşıdı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, bu kez aksiyon sahneleriyle değil, o sahnelerde kullanılan dublörlerinden bir tanesiyle gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncularından olan Tolga Sarıtaş'ın çekilen bir aksiyon sahnesinde dublör kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜ İŞTEN KOVULMUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğun dublörünün yer aldığı sahne.

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Aile" dizisindeki dublör paylaşımı sonrası yaşanan tartışmalar ve ardından işinden kovulma haberleri daha yeni soğumuşken, benzer bir video da bu kez Tolga Sarıtaş'ın dublörü Sinan Aktürk tarafından paylaşıldı.

DUBLÖR VİDEOSU KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Dizinin bir bölümünde ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın ikinci kattaki bir camdan dışarı atlaması gereken bir sahnede dublörü Sinan Aktürk'ü oynatması tepki çekti. Dublör Sinan Aktürk'ün kamera arkası görüntüleri, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmasıyla video sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede binlerce yorum aldı.

"BÖYLE AKSİYON DİZİSİ OYUNCUSU MU OLUR?"

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Bazı kullanıcılar aksiyon dizisinde bu tarz sahneler için dublör kullanılmasını doğal karşılarken, birçok kullanıcı aksiyon dizi oyuncularının bu kadar basit sahneler için dublör kullanmasının yanlış olduğunu "Bu sahne için dublör? İki yuvarlanıp yatağa düşemeyen aksiyon dizisi oyuncusu mu olur?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.

#Tolga Sarıtaş
#Dublör
#Dizi
