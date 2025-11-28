Tolga Sarıtaş'ın dublör kullanması sosyal medyada gündem oldu

"BÖYLE AKSİYON DİZİSİ OYUNCUSU MU OLUR?"

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Bazı kullanıcılar aksiyon dizisinde bu tarz sahneler için dublör kullanılmasını doğal karşılarken, birçok kullanıcı aksiyon dizi oyuncularının bu kadar basit sahneler için dublör kullanmasının yanlış olduğunu "Bu sahne için dublör? İki yuvarlanıp yatağa düşemeyen aksiyon dizisi oyuncusu mu olur?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.