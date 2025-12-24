Topkapı Sarayı'nda yeni dönem: Mabeyn bölümünde 'Çini Sanat Galerisi' açıldı

"Çalışmalar, bir bütün olarak yaklaşık üç yılımızı aldı"





Yıldız, İznik ve Kütahya çinilerinin çok özel örneklerinin galeride yer aldığına işaret ederek, "Bazı çiniler depolarımızda bulunuyordu. Bu çinileri ziyaretçilerin görme şansı pek fazla yoktu. Bu galeride de bu çinileri bir bütün halinde ziyaretçiyle buluşturmayı hedefledik. Çünkü sarayın tarihinin ve koleksiyonlarının bu önemli parçası görülmeden, bu saraya bir bütün olarak anlamak çok mümkün olmayacaktı. Yer olarak buranın seçilmesinin önemi de buradan kaynaklanıyor." diye konuştu.