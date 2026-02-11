Trafiği birbirine katan kadın hakkında yeni karar: Hastaneye yatırıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı. Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.