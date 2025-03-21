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Türkiye damgasını vurdu: Avrupa'nın en iyi 30 kasabası açıklandı

Türkiye damgasını vurdu: Avrupa'nın en iyi 30 kasabası açıklandı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:5621/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını açıkladı. Liste, mimari, doğal yaşam ve kültürel zenginlikler gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak hazırlandı. Türkiye'den bir bölge bu prestijli listede yer aldı. Peki, Türkiye'den hangi belde yer alıyor? İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları.

30- Gura Humorului / Romanya

29- Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış sahil kasabası.

28- Ohrid / Makedonya

27- Monsanto / Portekiz

26- Zalipie / Polonya

Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması.

25- Sint-Martens-Latem / Belçika

24- Riquewihr / Fransa

23- Saint-Cirq-Lapopie / Fransa

22- Porvoo / Finlandiya

Başkent Helsinki'nin 50 km doğusunda Finlandiya Körfezi'nin kıyısında yer alıyor.

21- Koprivştitsa / Bulgaristan

20- Sopron / Macaristan

19- Reine / Norveç

18- Bernkastel-Kues / Almanya

17- Quedlinburg / Almanya

16- Marianske-Lazne / Çekya

15- Vlkolinec / Slovakya

14- Piran / Slovenya

13- Setenil de las Bodegas / İspanya

13- Visby / İsveç


11- Soglio / İsviçre

10- Gölyazı / Türkiye

Evliya Çelebi'nin 'Ruhaniyetli bir şehir' dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa. Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa'nın Gölyazı'sı. Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.

9- Rovinj / Hırvatistan

8- Lefkara / Kıbrıs

7- Hindeloopen / Hollanda

6- Lech / Avusturya

5- Conwy / Galler

4-Procida / İtalya

3-Civita di Bagnoregio / İtalya


2- Berat / Arnavutluk

Berat, orta güney Arnavutluk'ta Berat ilinin merkezi. Temmuz 2008'de, eski şehir (Mangalem mahallesi) UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Şehirde Osmanlı zamanından kalan tarihî Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii (Kral Camii), Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii (Saat Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii bulunuyor.

1- Kilkenny / İrlanda

#kasaba
#Bursa
#Gölyazı

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