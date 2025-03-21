Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını açıkladı. Liste, mimari, doğal yaşam ve kültürel zenginlikler gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak hazırlandı. Türkiye'den bir bölge bu prestijli listede yer aldı. Peki, Türkiye'den hangi belde yer alıyor? İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları.
30- Gura Humorului / Romanya
29- Kotor / Karadağ
Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış sahil kasabası.
28- Ohrid / Makedonya
27- Monsanto / Portekiz
26- Zalipie / Polonya
Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması.
25- Sint-Martens-Latem / Belçika
24- Riquewihr / Fransa
23- Saint-Cirq-Lapopie / Fransa
22- Porvoo / Finlandiya
Başkent Helsinki'nin 50 km doğusunda Finlandiya Körfezi'nin kıyısında yer alıyor.
21- Koprivştitsa / Bulgaristan
20- Sopron / Macaristan
19- Reine / Norveç
18- Bernkastel-Kues / Almanya
17- Quedlinburg / Almanya
16- Marianske-Lazne / Çekya
15- Vlkolinec / Slovakya
14- Piran / Slovenya
13- Setenil de las Bodegas / İspanya
13- Visby / İsveç
11- Soglio / İsviçre
10- Gölyazı / Türkiye
Evliya Çelebi'nin 'Ruhaniyetli bir şehir' dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa. Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa'nın Gölyazı'sı. Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.
9- Rovinj / Hırvatistan
8- Lefkara / Kıbrıs
7- Hindeloopen / Hollanda
6- Lech / Avusturya
5- Conwy / Galler
4-Procida / İtalya
3-Civita di Bagnoregio / İtalya
2- Berat / Arnavutluk
Berat, orta güney Arnavutluk'ta Berat ilinin merkezi. Temmuz 2008'de, eski şehir (Mangalem mahallesi) UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Şehirde Osmanlı zamanından kalan tarihî Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii (Kral Camii), Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii (Saat Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii bulunuyor.
1- Kilkenny / İrlanda