Türkiye Kültür Yolu büyüyor: Bakan Ersoy 'Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak' diyerek müjdeyi duyurdu

2027’DE TÜM BÜYÜKŞEHİRLER KÜLTÜR YOLU ZİNCİRİNE EKLENİYOR





Bakan Ersoy, gelecek yıl atılacak adımın ise kültür politikaları açısından tamamlayıcı bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da festival zincirine dahil edilmesiyle, Türkiye’deki tüm büyükşehirler Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilmiş olacak.





Bu gelişmeyle birlikte Türkiye Kültür Yolu Festivali, şehir şehir ilerleyen bir etkinlik olmaktan çıkarak, ülke geneline yayılmış, sürekli ve kapsayıcı bir kültür altyapısı niteliği kazanacak.



