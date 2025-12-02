Türkiye'nin en kirli havası bu ilde ölçüldü: Çok sayıda hastalığı körüklüyor

Türkiye’de 81 ilin içerisinde en fazla hava kirliliği olan ilin Iğdır olduğunu belirten Allahverdi Kum, "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt’tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır’ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır’da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.