Türkiye'nin en kirli havası bu ilde ölçüldü: Çok sayıda hastalığı körüklüyor

Dünya Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Iğdır, 1 Aralık’ta yeniden Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili oldu; uzmanlar kirli havanın her yıl on binlerce erken ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık’ta yeniden Iğdır oldu. Kent, 26 Kasım’da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu yüksek kirlilik seviyeleri, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.
Astım, kanser ve felç riskini artırıyor
Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocuklarda bilimle alakalı gelişimi bozabildiği, ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabildiği ifade ediliyor.
Iğdır’daki hava kirliliğinin en temel nedenleri arasında, kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor.
Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) raporuna göre Iğdır’da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor.
Vatandaşların birçoğu hava kirliliğinden dolayı sürekli maske ile dışarıya çıktığını söylüyor.
Türkiye’de 81 ilin içerisinde en fazla hava kirliliği olan ilin Iğdır olduğunu belirten Allahverdi Kum, "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt’tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır’ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır’da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.