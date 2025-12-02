Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Türkiye'nin en kirli havası bu ilde ölçüldü: Çok sayıda hastalığı körüklüyor

Türkiye'nin en kirli havası bu ilde ölçüldü: Çok sayıda hastalığı körüklüyor

16:002/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Dünya Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Iğdır, 1 Aralık’ta yeniden Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili oldu; uzmanlar kirli havanın her yıl on binlerce erken ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık’ta yeniden Iğdır oldu. Kent, 26 Kasım’da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu yüksek kirlilik seviyeleri, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.

Astım, kanser ve felç riskini artırıyor

Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocuklarda bilimle alakalı gelişimi bozabildiği, ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabildiği ifade ediliyor.

Iğdır’daki hava kirliliğinin en temel nedenleri arasında, kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) raporuna göre Iğdır’da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor.

Vatandaşların birçoğu hava kirliliğinden dolayı sürekli maske ile dışarıya çıktığını söylüyor.

Türkiye’de 81 ilin içerisinde en fazla hava kirliliği olan ilin Iğdır olduğunu belirten Allahverdi Kum, "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt’tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır’ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır’da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi. 

#Iğdır
#kirli hava
#Dünya Hava Kalitesi Endeksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sonuçları ne zaman belli olur? 500 bin sosyal konutları TOKİ başvuru sonuçları kura takvimi