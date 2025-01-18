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Ülkelere göre emeklilik yaşları belli oldu: Türkiye hangi sırada? İşte ülkelere göre emekli olma yaşları

Ülkelere göre emeklilik yaşları belli oldu: Türkiye hangi sırada? İşte ülkelere göre emekli olma yaşları

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:1518/01/2025, السبت
Yeni Şafak
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Ülkelere göre emeklilik yaşları sıralandı. Bazı ülkeler, vatandaşlarının daha uzun süre çalışma hayatına devam etmelerini öngören politikalar uyguluyor. Peki emeklilik yaşının en düşük ve en yüksek olduğu ülkeler hangisi? Türkiye hangi sırada yer alıyor, emeklilik yaşı kaç?

Endonezya: Emeklilik yaşı 58

Ukrayna: Emeklilik yaşı 60

Güney Kore: Emeklilik yaşı 60

Güney Afrika: 60

Suudi Arabistan: 60

Hindistan: 60

Çin: 60

Cezayir: 60

Moğolistan: 60

Türkiye: 60

Norveç: Emeklilik yaşı 62

Fransa: 62,25 (62. yaşın ilk çeyreği)

İsveç: 63

Rusya: 63

Japonya: 64

Bulgaristan:  64.58

 Sırbistan: 64

İsviçre: 65

Azerbaycan: 65

Polonya: 65

Meksika: 65

Kanada: 65

Brezilya: 65

Belçika: 65

Avusturya: 65

Arnavutluk: 65

Birleşik Krallık: 66

Almanya: 66

Portekiz: 66.3

İspanya: 66.5

ABD: 66.6

Hollanda: 67

İtalya: 67

Yunanistan: 67

Danimarka: 67

Avustralya: 67

#Emeklilik
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