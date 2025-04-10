Ünlü oyuncunun babası Fenerbahçe efsanesi çıktı: Galatasaraylı oğlu ise şaşırtıyor

Sinema filmleri ve dizilerle adından söz ettiren başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun babasının da tanınan bir isim olduğunu çoğu hayranı bilmiyor. Hacıoğlu'nun babası, meğer Fenerbahçe'nin efsane oyuncusuymuş. Hacıoğlu'nun ise koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

1 /7 Son dönemin başarılı erkek oyuncularından İsmail Hacıoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde geliyor.

2 /7 Ünlü oyuncunun babasının da adını duyuran bir isim olduğu ortaya çıktı.

3 /7 Az bilinen gerçek İsmail Hacıoğlu'nun babası, bir dönem Fenerbahçe'nin defans oyuncusu olan Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu.

4 /7 Daha da ilginci, babası bir zamanlar Fenerbahçe forması giymiş olan İsmail Hacıoğlu’nun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

5 /7 “Bulgar Mehmet” olarak tanınan eski futbolcunun oğlu olduğunu öğrenen hayranları, bu gerçek karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

6 /7 Mehmet Hacıoğlu kimdir? Mehmet Hacıoğlu, 1959 yılında Filibe, Bulgaristan'da dünyaya geldi. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir. 4 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1984-85 sezonunda Denizlispor'a transfer oldu.

