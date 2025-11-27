Yeni Şafak
Uzmanlar uyarıyor: Bu pişirme hatası tavuğu zehire dönüştürüyor

11:5427/11/2025, Perşembe
Yanlış ısıl işlem gören tavuk etinde hızla çoğalan bakteriler ciddi zehirlenmelere yol açıyor; özellikle salmonella riski her an kapıda. Bu nedenle tavuğu güvenli hale getirecek doğru pişirme tekniğini uygulamak hayati önem taşıyor.

Tavuk, dünyada en çok tüketilen protein kaynaklarından biri.

Uygun koşullarda hazırlandığında sağlıklı, ekonomik ve besleyici bir seçenek olan tavuk eti; yanlış yöntemlerle pişirildiğinde ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.


Tavuk eti, çiğ ve az pişmiş olarak Salmonella ve Campylobacter gibi ciddi gıda zehirlenmelerine sebep oluyor.


Bu bakteriler ise yalnızca tamamen ve yeterli sıcaklıkta pişirme ile yok edilebiliyor.


Bu yöntemlerden uzak durun


Tavuğu pişirirken sulu kalması için sakın "az" pişirmeyin. Çünkü, pembe kalan her nokta bakterilerin yaşadığı anlamına gelir.


Mikrodalga, yiyeceği eşit ısıtmaz; dışı pişmiş görünse bile içi çiğ kalır. Bu yöntem, salmonella riskini katlar.


Bazı tariflerde çiğ tavuk limon veya sirke ile mühürlenip kısa süre pişiriliyor. Asidik sıvılar pişirme etkisi yaratmaz, yalnızca tat verir. Bakteriler olduğu gibi kalır.

En doğru pişirme tekniği


Tavuğun güvenli şekilde tüketilebilmesi için iç sıcaklığının mutlaka 75°C’ye ulaşması gerekir; bu nedenle en doğru ölçüm yöntemi mutfak termometresidir ve göğüs, but ile kalça bölgesinin tamamının bu sıcaklığa geldiğinden emin olunmalıdır.


Pişirme öncesinde tavuğu yıkamak, mutfakta su sıçramasıyla bakterilerin tezgah, araç gereç ve diğer gıdalara bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle önerilmez.


Çiğ tavuk için kullanılan bıçak ve kesme tahtası diğer gıdalardan ayrı tutulmalı, bu ekipmanlar başka yiyeceklerde kullanılmamalıdır.

