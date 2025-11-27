Uzmanlar uyarıyor: Bu pişirme hatası tavuğu zehire dönüştürüyor

En doğru pişirme tekniği





Tavuğun güvenli şekilde tüketilebilmesi için iç sıcaklığının mutlaka 75°C’ye ulaşması gerekir; bu nedenle en doğru ölçüm yöntemi mutfak termometresidir ve göğüs, but ile kalça bölgesinin tamamının bu sıcaklığa geldiğinden emin olunmalıdır.



