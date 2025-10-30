Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler listesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmî açıklamayla birlikte, bugünden itibaren bir ülke Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi. Yeni karar, özellikle Balkanlar’a seyahat planı yapanları yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar.
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke listesi değişti. Karadağ, bugünden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi. Türkiye’nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 30 Ekim 2025 itibarıyla vize uygulamasının yürürlüğe girdiği bildirildi.
Yeni uygulamaya göre, Karadağ’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vizelerini Ankara veya İstanbul’daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden almaları gerekiyor. Ancak ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Schengen ülkelerinde oturum izni bulunanlar için vizesiz giriş hakkı sürecek.
Bu gelişmeyle birlikte, Türk pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi yeniden şekillendi.
Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde 'Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir' hükmü bulunuyordu.
VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER LİSTESİ
Karadağ’ın vize kararının ardından Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi yeniden şekillendi. Hâlen Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya kıtalarında çok sayıda ülke Türk pasaportu sahiplerine vizesiz giriş imkânı tanıyor.
Avrupa ve Balkanlar: Andorra, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Asya: Japonya, Güney Kore (KETA izniyle), Katar, Filipinler, Endonezya, Brunei, İran, Hong Kong
Afrika: Fas, Angola, Botsvana, Esvatini
Okyanusya: Fiji, Cook Adaları
Amerika Kıtası: Arjantin, Brezilya, Bolivya, Barbados, Antigua ve Barbuda, Belize, El Salvador, Dominika, Honduras, Jamaika, Ekvador
Bu ülkelerin bir kısmı 30 ila 90 gün arasında vizesiz kalış hakkı sağlarken, bazıları da elektronik izin (örneğin Güney Kore’deki KETA) uygulamasıyla giriş kolaylığı tanıyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN VİZESİZ ÜLKELER
Türk gezginler arasında en popüler vizesiz destinasyonlar arasında şu ülkeler öne çıkıyor:
• Japonya: 90 güne kadar vizesiz seyahat
• Katar: 90 güne kadar vizesiz giriş
• Gürcistan: 1 yıla kadar vizesiz konaklama
• Brezilya ve Arjantin: 90 güne kadar kalış hakkı
• Fas: 90 güne kadar vizesiz ziyaret
• Endonezya: 30 güne kadar vizesiz seyahat
Vizesiz seyahat imkânı sadece yakın bölgelerle sınırlı değil. Afrika’da Angola, Botsvana, Fas ve Esvatini; Okyanusya’da ise Fiji ve Cook Adaları, Türk vatandaşlarına kapılarını vizesiz açıyor.
Bu uygulama, farklı kültürleri keşfetmek isteyen gezginler için önemli bir avantaj sunarken, Türk pasaportunun uluslararası dolaşım gücünü de göstermeye devam ediyor.