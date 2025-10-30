Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde 'Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir' hükmü bulunuyordu.