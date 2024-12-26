Teşhis edilmesi zor bir hastalık olan Tip 2 diyabet, geç başlayan ya da oldukça yaygın belirtilerle karşımız çıkarken yapılan bir araştırma mucizevi bir sebzenin Tip 2 diyabet üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Peki diyabete iyi gelen sebzeler hangileri? İşte tüketimden sonraki 120 dakika içinde kan şekerini önemli ölçüde düşüren o sebze...

1 /9 Yüksek kan şekeri seviyeleri, kontrol altına alınmadığı durumlarda vücudun önemli hayati risklerle karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.



2 /9 Tehlikeli seviyelere yükselen kan şekerini normal seviyelere düşürmek için acil müdahale gerekse de bununla birlikte, diyetinizde yapacağınız değişiklikler de bu sorunu ortadan kaldırabilir.



3 /9 Yapılan araştırmaya göre, tüketimden sonraki 120 dakika içinde beklenmedik bir sebze kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir. İşte o detaylar...





4 /9 Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma Kereviz tüketmenin kan şekeri üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.





5 /9 Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabetli kişilerde kan şekeri üzerindeki etkisini inceledi.







6 /9 Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi, tarafından yürütülen çalışmada 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi hastası (prediyabet) vardı.



7 /9 Bu kişiler rastgele iki gruba ayrıldı ve bir gruba kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. 12 gün boyunca, kereviz yaprağı ekstresi günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) yemekten 30 dakika önce 250 mg dozda verildi.



8 /9 Kereviz yaprağı ekstresi kullanıldığında, araştırmacılar tokluk şekerinde "önemli bir düşüş" olduğunu keşfetti. Tedavi sonrası, tokluk kan şekeri seviyeleri %19,5 azaldı.

