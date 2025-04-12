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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali şoke etti: Oyuncu verdiği kilolarla dikkat çekti

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali şoke etti: Oyuncu verdiği kilolarla dikkat çekti

00:2812/04/2025, суббота
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Bir dönemin sevilen dizilerinden Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna'nın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu. 78 yaşındaki ünlü oyuncu adeta tığ gibi oldu.

Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen ile başrollerini paylaştığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Güven Hokna'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakterini canlandıran 78 yaşındaki usta oyuncu Güven Hokna sosyal medyada gündem oldu.



Yaprak Dökümü’nün yanı sıra 'Susam Sokağı', 'Ferhunde Hanımlar', 'Kurtlar Vadisi', 'İkinci Bahar' ve 'Zerda' gibi unutulmaz pek çok yapımda rol alan usta oyuncunun verdiği kilolar sevenleri tarafından dikkat çekti.

“Aman ağzımızın tadı bozulmasın” repliği ile sevilen Güven Hokna ve bir diğer oyuncu Halil Ergün’ün başrollerini paylaştığı Yaprak Dökümü dizisi 13 yıl sonra bile gündemdeki yerini alıyor. Yaprak Dökümü ile tanınan ünlülerin şimdiki halleri merak edildi.

Usta oyuncu Güven Hokna’nın şok değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

OYUNCU VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ


Unutulmaz dizilerden olan Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan Güven Hokna değişimi ile gündem oldu. Oyuncu verdiği kilolar ile dikkat çekti. 

GÜVEN HOKNA KİMDİR?


Usta oyuncu Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bölümünde tamamladı. Başarılı rollerde oynayan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları’nda çalıştı.

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