“Aman ağzımızın tadı bozulmasın” repliği ile sevilen Güven Hokna ve bir diğer oyuncu Halil Ergün’ün başrollerini paylaştığı Yaprak Dökümü dizisi 13 yıl sonra bile gündemdeki yerini alıyor. Yaprak Dökümü ile tanınan ünlülerin şimdiki halleri merak edildi.