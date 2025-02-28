Yaşlılık tarih olacak: Bilim adamları o hücreleri durdurmanın yeni bir yolunu buldu

Yaşlanma, cildin zamanla içsel ve dışsal faktörler nedeniyle yaşadığı bir süreçtir. Alman araştırmacılar, bu süreci durdurmanın bir yöntemini buldu. Kırışıklık oluşumuna ve saç beyazlamasına neden olan temel hormonlar üzerinde yapılan ve büyük ses getiren çalışma; bazı hormonların, özellikle genetik rahatsızlıkları olan bireylerde, cilt ve saç yaşlanması üzerinde şaşırtıcı etkiler gösterdiğini ortaya koydu.

1 /10 Alman bilim adamları cilt yaşlanmasını durdurabilen geniş bir hormon yelpazesi keşfetti.



2 /10 Kırışıklık oluşumuna ve saç beyazlamasına neden olan temel hormonlar üzerinde çalışan Münster Üniversitesi, melatonini yaşlanma karşıtı tedavi için umut verici bir seçenek olarak değerlendirdi.

3 /10 Çalışmanın baş yazarı Markus Böhm, ''İncelediğimiz hormonlardan bazıları, yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olup gelecekte cilt yaşlanmasını engelleyen tedavi ajanları olarak kullanılabilir'' ifadelerini kullandı.

4 /10 Östrojen, retinoidler ve melatonin gibi hormonlara odaklanılan araştırmada; melatonin, antioksidan etkisi gösteren ve hücrelerdeki enerji üretimini düzenlemeye yardımcı olan bir molekül olarak öne çıktı.

5 /10 Uyku-uyanıklık döngülerini düzenleyen melatonin, vücutta triptofan adlı bir amino asitten sentezlenir ve sütte doğal olarak bulunur.



6 /10 Kuruyemişler (özellikle badem, fıstık ve ceviz), bazı balıklar (ton balığı ve somon) ve vişne de melatonin yönünden zengin besinlerdir.



7 /10 Ses getiren çalışma; bazı hormonların, özellikle genetik rahatsızlıkları olan bireylerde, cilt ve saç yaşlanması üzerinde şaşırtıcı etkiler gösterdiğini ortaya koydu.



8 /10 Araştırmalar, hormonların cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaya, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya ve saç pigmentasyonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.



9 /10 Endocrine Reviews dergisinde yayımlanan bulgularda, ''Cilt, sadece yaşlanma süreçlerini düzenleyen hormonların hedefi değil, aynı zamanda hormon üretimi açısından en büyük ve en zengin bölgedir'' ifadelerine yer verildi.