Yemek uygulamasında açık keşfetti: Japon adamın akılalmaz sipariş yöntemi gündem oldu

124 FARKLI HESAP İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis kaynaklarına göre Higashimoto, kimliğini gizlemek için 124 farklı sahte hesap açtı. Hesapları, yanlış adresler ve sahte kimlik bilgileri kullanarak oluşturdu. Ayrıca, ön ödemeli cep telefonu kartlarıyla sistemde iz bırakmadan yeni hesaplar açıp kısa süre içinde iptal ettiği tespit edildi.