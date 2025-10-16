Yemek uygulamasında açık keşfetti: Japon adamın akılalmaz sipariş yöntemi gündem oldu

Yemek uygulamasındaki güvenlik açığını kullanarak 2 yıl boyunca yemek yiyen adam sosyal medyada gündem oldu.
Japonya'nın Nagoya kentinde yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, bir yemek sipariş uygulamasındaki güvenlik açığını kullanarak tam iki yıl boyunca binden fazla ücretsiz yemek sipariş etti.
2 YIL BOYUNCA BEDAVA YEMEK YEDİ
Higashimoto’nun, siparişlerini teslim aldıktan sonra “yemek gelmedi” diyerek iade talebinde bulunduğu bu yöntemi 2 yıl boyunca sürdürerek toplam 1.095 siparişin ücretini geri aldığı açıklandı.
124 FARKLI HESAP İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Polis kaynaklarına göre Higashimoto, kimliğini gizlemek için 124 farklı sahte hesap açtı. Hesapları, yanlış adresler ve sahte kimlik bilgileri kullanarak oluşturdu. Ayrıca, ön ödemeli cep telefonu kartlarıyla sistemde iz bırakmadan yeni hesaplar açıp kısa süre içinde iptal ettiği tespit edildi.
'KAZANDIKÇA DURAMADIM'
Sorguda suçunu itiraf eden Higashimoto, “Başta sadece denemek istedim ama kazandıkça duramadım” dedi. Uygulama şirketi, olayın fark edilmesinin ardından polise şikâyette bulundu.
Yapılan incelemelere göre firmanın uğradığı zarar 24 bin doları (yaklaşık 1 milyon TL) aştı. Japon polisi benzer vakaların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.