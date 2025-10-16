Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yemek uygulamasında açık keşfetti: Japon adamın akılalmaz sipariş yöntemi gündem oldu

Yemek uygulamasında açık keşfetti: Japon adamın akılalmaz sipariş yöntemi gündem oldu

15:3716/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Yemek uygulamasındaki güvenlik açığını kullanarak 2 yıl boyunca yemek yiyen adam sosyal medyada gündem oldu.

Japonya'nın Nagoya kentinde yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, bir yemek sipariş uygulamasındaki güvenlik açığını kullanarak tam iki yıl boyunca binden fazla ücretsiz yemek sipariş etti.

2 YIL BOYUNCA BEDAVA YEMEK YEDİ

Higashimoto’nun, siparişlerini teslim aldıktan sonra “yemek gelmedi” diyerek iade talebinde bulunduğu bu yöntemi 2 yıl boyunca sürdürerek toplam 1.095 siparişin ücretini geri aldığı açıklandı.

124 FARKLI HESAP İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis kaynaklarına göre Higashimoto, kimliğini gizlemek için 124 farklı sahte hesap açtı. Hesapları, yanlış adresler ve sahte kimlik bilgileri kullanarak oluşturdu. Ayrıca, ön ödemeli cep telefonu kartlarıyla sistemde iz bırakmadan yeni hesaplar açıp kısa süre içinde iptal ettiği tespit edildi.

'KAZANDIKÇA DURAMADIM'

Sorguda suçunu itiraf eden Higashimoto, “Başta sadece denemek istedim ama kazandıkça duramadım” dedi. Uygulama şirketi, olayın fark edilmesinin ardından polise şikâyette bulundu.

Yapılan incelemelere göre firmanın uğradığı zarar 24 bin doları (yaklaşık 1 milyon TL) aştı. Japon polisi benzer vakaların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

#Japonya
#Sipariş
#Yemek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji son dakika olarak açıkladı: Gitti ama geri dönüyor! Soğuk hava ve yağış...