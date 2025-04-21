Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yeni bir renk keşfedildi: Bu rengi herkes göremiyor

Yeni bir renk keşfedildi: Bu rengi herkes göremiyor

12:4021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bilim adamları, insan gözünün algılamakta zorlandığı “olo” adlı yeni bir renk keşfetti. ABD’de yürütülen bir araştırma sonucunda, bu rengi yalnızca beş kişinin görebildiği bildirildi. Bilim adamları, bu daha önce hiç görülmemiş rengi tanımlamayı başardı.

Berkeley Kaliforniya Üniversitesi’nde geliştirilen bu yöntem, “Oz Görme Sistemi” olarak adlandırılıyor.

Sadece 5 kişi gördü

Bu renk çıplak gözle algılanamıyor; yalnızca lazerle uyarılan özel bir görsel deneyim sayesinde fark edilebilen bu rengi şimdiye dek yalnızca beş kişi gördü.


Katılımcılar, gördükleri rengi doğrulamak için bir renk kadranıyla oynayarak ‘olo’ya en yakın tonu belirlemeye çalıştı.

Araştırmada, ‘olo’ renginin mavi-yeşil tonlarında, aşırı derecede doygun bir ton olduğu belirtiliyor.

Olo'ya en yakın renk eşleşmesi olduğu iddia edilen renk.

‘Olo’ ismi ne anlama geliyor?

Yeni renge ‘olo’ isminin verilmesinin bilimsel bir gerekçesi bulunuyor. L, M ve S konilerinden yalnızca M konisinin aktif olduğunu belirten ikili kod “010”dan yola çıkılarak bu ad konuldu.



Uzmanlar arasında görüş ayrılığı

Ancak bu keşif bazı bilim adamları tarafından tartışmalı bulundu. Londra’daki St. George’s Üniversitesi’nden görme bilimcisi Prof. John Barbur, “Bu yeni bir renk değil. Sadece daha yoğun bir yeşil tonu. Sadece M konileri uyarıldığında ortaya çıkan bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.


#Bilim
#renkler
#Bilimsel Çalışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Bursluluk (İOKBS) sınav giriş yerleri açıklandı mı, bugün açıklanır mı? (www.meb.gov.tr) İOKBS sınav giriş yeri sorgulama ekranı