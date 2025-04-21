Yeni bir renk keşfedildi: Bu rengi herkes göremiyor

Uzmanlar arasında görüş ayrılığı

Ancak bu keşif bazı bilim adamları tarafından tartışmalı bulundu. Londra’daki St. George’s Üniversitesi’nden görme bilimcisi Prof. John Barbur, “Bu yeni bir renk değil. Sadece daha yoğun bir yeşil tonu. Sadece M konileri uyarıldığında ortaya çıkan bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.



