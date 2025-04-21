Yeni bir renk keşfedildi: Bu rengi herkes göremiyor

Bilim adamları, insan gözünün algılamakta zorlandığı “olo” adlı yeni bir renk keşfetti. ABD’de yürütülen bir araştırma sonucunda, bu rengi yalnızca beş kişinin görebildiği bildirildi. Bilim adamları, bu daha önce hiç görülmemiş rengi tanımlamayı başardı.
Berkeley Kaliforniya Üniversitesi’nde geliştirilen bu yöntem, “Oz Görme Sistemi” olarak adlandırılıyor.
Sadece 5 kişi gördü
Bu renk çıplak gözle algılanamıyor; yalnızca lazerle uyarılan özel bir görsel deneyim sayesinde fark edilebilen bu rengi şimdiye dek yalnızca beş kişi gördü.
Katılımcılar, gördükleri rengi doğrulamak için bir renk kadranıyla oynayarak ‘olo’ya en yakın tonu belirlemeye çalıştı.
Araştırmada, ‘olo’ renginin mavi-yeşil tonlarında, aşırı derecede doygun bir ton olduğu belirtiliyor.
Olo'ya en yakın renk eşleşmesi olduğu iddia edilen renk.
‘Olo’ ismi ne anlama geliyor?
Yeni renge ‘olo’ isminin verilmesinin bilimsel bir gerekçesi bulunuyor. L, M ve S konilerinden yalnızca M konisinin aktif olduğunu belirten ikili kod “010”dan yola çıkılarak bu ad konuldu.
Uzmanlar arasında görüş ayrılığı
Ancak bu keşif bazı bilim adamları tarafından tartışmalı bulundu. Londra’daki St. George’s Üniversitesi’nden görme bilimcisi Prof. John Barbur, “Bu yeni bir renk değil. Sadece daha yoğun bir yeşil tonu. Sadece M konileri uyarıldığında ortaya çıkan bir durum” değerlendirmesinde bulundu.
Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.