Zayıflamak isterken saçlarınızdan olmayın: Bu diyet şekli saç döküyor

‘D VİTAMİNİ SAÇ BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR’

D vitamini ve çinkonun da saçlar için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Doç. Dr. Tatlıparmak, “Araştırmalar, kadın tipi saç dökülmesi ve alopesi areata adı verilen bir otoimmün cilt hastalığı dahil olmak üzere saç dökülmesi rahatsızlıkları olan kişilerde D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. D vitamini eksikliğine bağlı saç dökülmesi olan bazı kişilerde D vitamini takviyeleri almanın saçların yeniden uzamasını desteklediği sonucuna varılmıştır. Çinko ise bağışıklık fonksiyonu, protein sentezi, hücre bölünmesi ve daha fazlasında önemli roller oynayan bir mineraldir. Saç folikülünün işlevi için gereklidir ve saç folikülünün küçülmesine ve yavaş büyümesine karşı korumaya ve saç folikülünün iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur” dedi.