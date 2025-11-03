1. derece memura 3600 ek gösterge son dakika 2025: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak?

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi yeniden gündemde. Meclis’te ele alınması beklenen düzenleme, birinci dereceye ulaşan ve 25 yıl hizmet süresini dolduran memurları doğrudan etkileyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte maaş ve emekli ikramiyelerinde artış yaşanması bekleniyor.
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge düzenlemesinde. Meclis gündemine taşınması beklenen çalışma, birinci dereceye ulaşmış kamu çalışanlarının gelirlerinde ve emeklilik haklarında önemli kazanımlar sağlayacak. Uzun süredir beklenen düzenleme, kamu personeli arasında büyük bir beklenti oluşturdu.
Memurların yıllardır beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor. Bununla birlikte, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e indirilmesi, ev hanımlarına prim desteği sağlanması ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi kritik düzenlemeler de torba yasa kapsamında değerlendiriliyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge hakkının tanınması için çalışmalar hız kazanırken, söz konusu reformların milyonlarca vatandaşı kapsayan önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasa düzenlemesi için gözler Çalışma Bakanlığı’na çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasalaşacak olan 3600 ek gösterge için Türkiye Büyük Millet Meclis’nde ele alınıp, milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den geçmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, ek gösterge kapsamı genişleyecek mi, 3600 ek gösterge torba yasada var mı?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık.
Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasada var mı?
Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim’de başladı. Meclis gündeminde torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.